阪神・及川雅貴投手（２４）と横浜高校の先輩でもあるデイリースポーツ評論家・中田良弘氏（６６）が対談した。昨季、両リーグ最多６６試合に登板した左腕に中田氏はブルペンでの変化を感じ取っていた。「良い意味での余裕」を携えた及川が目指すのは、２年連続の５０試合登板。長丁場のシーズンを初めて完走した昨季の裏話も明かしつつ、今季への思いを語った。◇◇中田良弘氏（以下、中田）「去年実績を残して、今年