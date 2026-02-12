◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１５日＝大谷翔太】ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、初出場の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（すみただ、木下アカデミー）組は５９・６２点だった。２度の転倒が得点に響いた。結成３季目の「ゆなすみ」ペアが五輪デビューを果たした。昨年９月、五輪最終予選（北京）で