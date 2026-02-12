◇練習試合広島4―2巨人（2026年2月15日那覇）今春対外試合の“開幕投手”に抜てきされた広島・岡本が3回無失点と好投した。3回2死一、三塁で石塚から外角直球で見逃し三振を奪うなど、毎回安打を許しながら踏ん張った。「初回は（四球を与えて）バタついたけど、2回以降は落ち着いて投げられた」1年目の昨季は救援として41試合に登板し、今季は先発に挑戦中。今回は49球を投じた中、「まだ全然投げられた」と収穫をつか