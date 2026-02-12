「練習試合、中日１−１ＤｅＮＡ」（１５日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）黄金ルーキーの片鱗を見せつけた。ＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝が１５日、練習試合・中日戦（北谷）で初の１軍での対外試合に臨み、第１打席からいきなり“金丸撃ち”。二回２死一塁、初球を逆らわずに左方向へと運んだ。「いかに振れるかっていうところを意識して、初球から入りました。まだ調整段階ですけど、いい時に