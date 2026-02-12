◇練習試合広島4―2巨人（2026年2月15日那覇）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が15日、プロ初の対外試合となる巨人との練習試合（那覇）で満点デビューを果たした。「1番・DH」で先発出場し、同点の7回に勝ち越しの右前打を放つなど、2安打1打点1盗塁と躍動。「野球って楽しいなと思った」と充実感をにじませた。4―2の勝利に貢献し、新井貴浩監督（49）もニンマリだった。無邪気な逸材が、最高の見せ場