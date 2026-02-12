「練習試合、巨人２−４広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（中大）は初の対外試合で選球眼と強肩のアピールに成功した。「２番・右翼」で先発出場すると、打席では冷静に低めも見極めて３四球を記録。七回無死満塁の場面では平川の右前適時打を素早く本塁へ“ミナビーム”。二塁走者を刺した。試合後にはトレーニングに励み、「即戦力として選ばれた新人。結果にこだわらない