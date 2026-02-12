オリックスの吉田が昨年3月に右肘トミー・ジョン手術を受けて以来、初のライブBPに登板。打者4人に計20球を投じて安打性1本、最速143キロを計測した。「打者に聞いても、球質が上がったと言ってもらえた。手術をしてよかったなと」。22日のJR九州との練習試合で実戦登板を予定。「気温も上がりますし、もう一個リミッターが外れる感じはしています」と、鼻息を荒くした。