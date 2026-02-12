◇練習試合中日1―1DeNA（2026年2月15日北谷）DeNAとの練習試合で先発した中日の金丸は3回5安打1失点。今季初実戦で「真っすぐで、どんどんストライク先行で投げることを意識して、実行できたと思います」と振り返った。初回は打者3人を5球で退ける圧巻の内容。2回2死三塁から勝又に中前へ適時打を浴びたが、後続を断った。柳や大野らとともに開幕投手候補の一人で、「任せてもらえる存在にならないといけないし、結果で