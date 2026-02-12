◇練習試合広島4―2巨人（2026年2月15日那覇）広島・斉藤優が1回を3者凡退に抑える力投を見せた。石塚を右飛、リチャードを左飛に抑え、佐々木はフルカウントから149キロ直球で見逃し三振に仕留めた。「武器の直球で攻めていこうと思っていました」。22年ドラフト1位右腕が今春は3年ぶりの2軍スタート。それでも日南1次キャンプの紅白戦で150キロ超の直球を披露し、逆転での沖縄切符をつかんだ。今回の好投でさらに評価