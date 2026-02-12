「ボクシング・ＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦」（１５日、住吉スポーツセンター）ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王座挑戦者決定戦が行われ、元ＩＢＦ世界バンタム級王者で、同級８位の西田凌佑（２９）＝六島＝が７回２分５３秒３−０の負傷判定で、同級４位のブライアン・メルカド（３０）＝メキシコ＝を下し、挑戦権を獲得した。昨年６月の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）とのＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一戦での初黒星か