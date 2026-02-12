◇練習試合広島4―2巨人（2026年2月15日那覇）4番に抜てきされた広島・佐々木が仕事を果たした。4回先頭、西舘の高め直球を捉えて左翼フェンス直撃の二塁打を放った。7回1死満塁では中犠飛、9回2死一塁では右前にはじき返した。「（2打席目は）高めの強い直球を引っ張れたことは良かったです」。1年目の昨季は187打席で本塁打0。今季のプロ初本塁打を期待させる打撃内容も「全打席本塁打のつもりで打っているので、一発