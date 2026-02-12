身長2メートル13を誇るオリックスの新外国人、ジェリー（ジャイアンツ）が実力の一端を示した。来日後初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。打者4人に計21球を投じて安打性をわずか1本に封じ、その威圧感にナインからは「おおっ…」「いいな…」と声が漏れ出た。「久しぶりに打者と対戦できた。フィーリングを戻すことができて良かった」メジャーよりも若干小さいとされるNPB球も、「日本に来る6週間前から扱ってい