◇練習試合中日1―1DeNA（2026年2月15日北谷）上々の実戦デビューだ。中日のドラフト1位・中西（青学大）が、DeNAとの練習試合で実戦初登板し、1回無安打無失点と好投した。「合格とは言いたくないですが、それなりに投げられたかなと思います」収穫と課題の残るマウンドだった。8回に6番手で登板。先頭・宮下を内角直球で遊ゴロに打ち取り、続く浜はカーブで中飛。最後は松尾と対峙（たいじ）。1ボール2ストライクか