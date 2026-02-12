◇練習試合広島4―2巨人（2026年2月15日那覇）広島のドラフト6位・西川（神村学園高伊賀）が巨人との練習試合でマルチ安打を放ち、鮮烈な対外試合デビューを飾った。今春初の対外試合に5回の守備から遊撃手として出場。7回1死一、二塁で迎えた1打席目、松浦の初球の直球にバットを折られながら左前に落とす。9回1死無走者では北浦のカットボールを叩いて中前に運び、2打数2安打とした。「なんで打てたんかな…と驚いていま