今冬にアヤックスに加入した冨安健洋は、２月１日のエクセルシオール戦で81分から途中出場。アーセナル時代以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。だが、その後は公式戦の出場がない。９日に行なわれたテルスターとの練習試合で、30分間プレーしただけに留まっている。なぜ、チャンスが与えられないのか。フレッド・グリム監督は、４−１で快勝したフォルトゥナ・シッタルト戦後の会見でこうコメントしている。「トミヤ