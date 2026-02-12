先発ローテーション入りを目指す2年目の佐々木朗希投手（24）が15日（日本時間16日）に今季初となるライブBPに登板。計17球を投げ最速は98.6マイル（約158.6キロ）。安打性1、三振1の結果だった。登板後に取材に応じた佐々木は新球への取り組みについて語った。大谷、由伸、アンドルー・フリードマン編成本部長、ブランドン・ゴームズGMらが捕手の後ろから、そしてロバーツ監督は三塁ベース付近から見守った2年目シーズン初の