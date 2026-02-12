日本騎手クラブ主催のチャリティーゼッケン販売が15日、小倉競馬場で行われた。1枚1000円で709枚販売され、販売金額は70万9000円。1月25日に同競馬場で実施された「誘導馬からの年賀状全頭セットチャリティー販売」の販売金額32万3000円と合わせて総額103万2000円が全国乗馬倶楽部振興協会に寄付され、RRC（引退競走馬杯）の運営に活用される予定となっている。