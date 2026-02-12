◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日フィギュアスケートペアSP（2026年2月15日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのペアショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われ、「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が出場した。五輪初出場のペアは7番滑走で登場。トリプルループやスロートリプルサルコーで着氷ミスがあったが、息の合ったスケーティングを披露し、会場を沸