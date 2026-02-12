新潟アルビレックスBBは15日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で埼玉と対戦し、2度の延長戦の激闘の末に104―106で敗れた。1点リードの残り1秒で相手に3点シュートを決められたが、鵜沢潤監督は「タフな試合の中で選手たちはハードにファイトしてくれた」と選手をねぎらった。第2Qを終えて41―39。だが、第3Qで58―69と11点ビハインドとなった。それでもPFフェルプスが第4Qだけで15得点を挙げる活躍で延長戦へ。最後の最後で勝利