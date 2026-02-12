ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ2026」の準決勝が15日、東京・竹芝のニューピアホールで行われ、注目されたフリーアナウンサーの石井亮次（48）が敗退した。アナウンサーらしくマイク一本の漫談スタイルで勝負。野球中継で風景描写を語り過ぎるあまり第1球が実況できなかった若手時代の失敗などで笑いを誘った。終盤には決勝を放送するカンテレで自身がMCを務める番組もアピール。「こちらもぜひ見ていただきたい」と