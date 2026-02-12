佐藤輝が右翼の守備に入り、軽快な動きを見せた。38スイングで7本の柵越えで球場を沸かせたフリー打撃終了後に右翼へ向かい、打者の生きた打球を追った。14日に始まった事前合宿ではこの日のシートノックも含めて三塁に就いていたが、井端監督から事前に外野手での起用を示唆されていたことによる措置とみられる。練習後、本人は「遊び、遊び」とおどけたが「一応（やっておこうと思って）」と話した。