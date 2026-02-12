自衛隊の階級は主に「１佐」や「２佐」と数字を使って表記されている。これに対し、海外の軍隊は「大佐」や「中佐」と表現するのが一般的だ。自民党と日本維新の会の連立政権は自衛隊の階級の「国際標準化」を打ち出し、２０２６年度中に海外に合わせる方針だ。なぜ、日本語名を変更するのか。ルーツは警察治安維持目的に発足自衛隊の陸海空それぞれのトップとなる幕僚長や司令官には「将」が就任する。「将補」は旅団長など