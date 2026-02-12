医師や看護師による患者へのわいせつ行為が絶えない。被害者には未成年者も含まれている。体を触る行為などは、診察と区別がつきにくいため、被害を認識しづらい面もある。実態を詳しく調べ、性加害をなくすための取り組みを強化しなければならない。不同意わいせつ罪などで逮捕、起訴される医師や看護師は、診察や検査、看護を装って患者の体を触るほか、盗撮するケースが目立つ。１人が複数の患者にわいせつな行為をした例