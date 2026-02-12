中国、韓国勢に押され続けてきた日本の造船業界が、反転攻勢を図れるか。技術革新で対抗し、造船大国復活への道筋を描かねばならない。高市首相は「責任ある積極財政」の下、戦略的な危機管理投資を進めていく方針で、造船を主要分野の一つと位置づけている。政府は昨年末、造船業の再生に向けて、２０３５年までの工程表を策定した。年間の船舶建造量を２４年から倍増させ、１８００万総トンに引き上げる目標を掲げた。国