なにわ男子の道枝駿佑（23）が、人気コミックを実写映画化する「うるわしの宵の月」（監督竹村謙太郎、今秋公開）に主演する。裕福な家庭で育ち「王子」と呼ばれる高校一のイケメン役。中性的な美しさから同じく「王子」の愛称を持つ女子高校生との本気の初恋が描かれる。「二人の擦れ違いや葛藤にワクワクしつつ、めちゃくちゃときめいて見てもらえたらうれしい」と期待している。少女誌「デザート」で連載中の、やまもり三香