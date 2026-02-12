巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が１５日に行われた広島との練習試合（那覇）に先発して実戦デビュー。初回こそ「ちょっとバタついた」と走者を許しながらも得点を許さず、２回２安打無失点、１奪三振だった。杉内投手チーフコーチは「実戦になると慌てることもない。実戦向きですね」と評した一方、阿部監督は「課題はあると思って見てました。まだこれからだと思います」とさらなる成長に期待を込めた