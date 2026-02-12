ＳＮＳの利用について、依存性が高い「病的使用」が疑われる人は１０〜２０歳代で６％に上ったとの調査報告書を、国立病院機構久里浜医療センター（神奈川県）がまとめたことがわかった。国内の人口に換算すると１４０万人規模となる。０〜１％台だった他の各年代より高く、若年層でＳＮＳ依存が深刻化しつつある実態が浮き彫りとなった。調査は厚生労働省の依存症対策事業の一環で、昨年１〜２月、無作為で抽出した９０００人