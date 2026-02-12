大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第14節が14日（土）と15日（日）に行われた。 リーグ戦8連勝と勢いに乗る2位の大阪ブルテオンは、ホームで5位の広島サンダーズと対戦。GAME1では、クーパー・ロビンソンや新井雄大にトスを集めた広島TH。40本中23本を決めて決定率57.5%という数字を残したロビンソンの活躍や、西本圭吾に代わって入った樋口裕希のブロックも生まれ、フルセットの