「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第2節が15日に行われ、「WEST―A」のJ2新潟は徳島に0―4で完敗し、開幕2連勝はならなかった。前半は5分にFKから失点するなど2点を失い、後半も大事な場面でミスが続いて計4失点。次節は22日に敵地で讃岐と対戦する。わずか4勝（12分け22敗）でJ1最下位に沈んだ昨季の試合を見ているかのようだった。主導権を握りながらも、大事な場面でミスが出て計4失点。船越優蔵監督は「セットプレー、ミ