阪神・高橋遥人投手（３０）が１５日、沖縄・宜野座キャンプで今春初の?実戦?マウンドを踏んだ。第３クール最終日のライブＢＰに登板し、打者６人に３１球。安打性は１本のみで２シーム、カットなど変化球で空振りを４つ奪う快投を見せた。熊谷にスライダーを左前へ運ばれた以外は、危なげなしの投球。右打者の浜田、熊谷には内角いっぱいの直球を投げ込むなど、制球力の高さも見せつけた。昨年はリハビリ中心のキャンプだった