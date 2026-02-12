3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を目指す侍ジャパンの事前合宿は15日、第1クールを終えた。阪神の森下翔太外野手（25）は、初日に続いて宮崎市のサンマリン宮崎へ激励に訪れた元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51）に質問攻め。約10分間の指導を受け、打撃向上へつながるヒントを得た。確かな手応えを胸に、初のWBCへ向かう。フリー打撃を終え、バットをグラブに持ち替えた森下が向かった先は、外