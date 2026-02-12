◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)スノーボード女子スロープスタイルの予選が行われ、初出場の深田茉莉選手が全体7位で決勝に進みました。深田選手は1回目、ノーミスの演技で71.03点を記録し7位につけると2回目は着地でミスがあり得点を伸ばせず。それでも全体7位で予選通過となりました。自身の滑りについて、「レールで4方向いれたのがよかったかな」と技