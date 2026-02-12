ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の第10日となった現地15日、日本勢はフリースタイルスキー男子デュアルモーグルの堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダル、スピードスケート女子500メートルの高木美帆（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。今大会の日本のメダルは17個に。過去最多18個だった2022年北京に、あと「1」と迫った。日本選手団「TEAM JAPAN」のメダルラッシュが止まらない。堀島、高木が表彰台に上