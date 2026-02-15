2026年1月13日、ホンダは新たなデザインの「Hマーク」を発表しました。 今回のデザイン変更は、次世代のEVやハイブリッド車への採用を見据えたものであり、ホンダの新たな決意が込められているといいます。 その一方で、SNSではその新しいデザインに対してさまざまな意見が飛び交っているようです。 創業時の思想を受け継ぎ進化した「Hマーク」が採用 ホンダは、2026年1月13日に新しいデザインの「Hマ}