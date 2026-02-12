なにわ男子の道枝駿佑（２３）が、映画「うるわしの宵の月」（竹村謙太郎監督、今秋公開）で主演を務めることが１５日、分かった。ヒロインは女優の安斉星来（２１）が演じる。累計発行部数７５０万部突破のやまもり三香氏による同名漫画が原作。学校一のイケメンで「王子」と呼び声高い高校生・琥珀（こはく、道枝）と、中性的な美しさで「王子」と呼ばれる女子高生・宵（よい、安斉）による“ダブル王子”のラブストーリーを
