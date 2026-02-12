◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人のドラフト１位左腕・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１５日、堂々の対外試合無失点デビューを飾った。広島との練習試合（那覇）に先発し、２回を２安打０封。初回は打者２人にボール先行から安打を許して１死一、二塁の危機を招くも、２回には修正力を発揮。「ストライクでしっかり勝負しよう」とわずか１０球で３者凡退に仕留めて社会人ＮＯ１投手の実力を見せつけた。目