スピードスケート女子団体追い抜きは２大会ぶりの金メダル奪還を目指す。１７日（日本時間１８日）に準決勝、メダルマッチを控える日本。カギを握る４人目の選手として選出されたのが野明花菜（はな、２１）だ。五輪初出場ながら重責を担う教え子に、在籍する立大スケート部スピード部門の久門憲市監督がエールを送った。（取材・構成＝富張萌黄）７０年ぶりの吉報を心待ちにしている。立大スケート部の久門監督は、教え子の