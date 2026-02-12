分散開催のミラノ・コルティナ五輪。競技は都市部と山岳地に分かれており、ジャンプが行われるプレダッツォはミラノから約６時間かかる。遅延が当たり前の電車とバスを３度乗り継ぎ、肩には２０キロの撮影機材。乗り継ぎごとに３０分から１時間ほど待ちながら、山へと向かう。撮影の合間を縫っての長距離移動は正直きつい。それでも、車窓に広がるドロミテの山々は圧倒的だ。手前にブドウ畑、その奥に連なる巨大な岩山。何百年