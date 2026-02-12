◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象の第７回サウジＣ・Ｇ１は日本時間１５日（現地時間１４日）にサウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われ、坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作厩舎＝騎乗の日本調教馬フォーエバーヤングが史上初の連覇を飾った。今年も世界最高の１着賞金１０００万米ドル（１５億６７３２万９６５０円）を獲得