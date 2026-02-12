◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 女子ラージヒル (大会10日目/現地15日日本代表からは丸山希選手、郄梨沙羅選手、伊藤有希選手、勢藤優花選手の4人が出場しました。1回目は途中から吹き始めた強い追い風に苦戦した日本勢。丸山選手が7位、続いて伊藤選手が8位、勢藤選手が14位、郄梨選手が17位となり、勝負の2回目に臨みました。郄梨選手は2回目で修正し飛距離を伸ばし127.5メートルを