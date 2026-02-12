なにわ男子の道枝駿佑（23）が、映画「うるわしの宵の月」（竹村謙太郎監督、今秋公開）で主演を務めることが15日、分かった。道枝演じる高校一のイケメン「王子」と、女優の安斉星来（21）演じるスマートな振る舞いで「王子」と呼ばれる美形女子の、ダブル“王子”の特別な初恋を描く物語。原作漫画から飛び出してきたような、うるわしいルックスを誇る2人にとってまさにハマリ役だ。裕福な家庭で育った美少年・市村琥珀（こはく