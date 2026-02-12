昨季イプスウィッチ・タウンのエースとしてプレミアリーグで12ゴール2アシストを記録し、一躍ブレイクしたFWリアム・デラップ。シーズン終了後には複数のクラブが興味を示し、最終的にはチェルシーが3000万ポンドでデラップを獲得した。しかし、23歳と若いデラップにチェルシー移籍は早すぎたのかもしれない。そう語ったのは、リヴァプールOBで解説を務めるジェイミー・キャラガー氏だ。チェルシーでのデラップは1番手FWというわけ