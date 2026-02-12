「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）ノーマルヒル銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝が、五輪初採用のラージヒルに出場。メダル獲得はならなかった。１回目は上位ランキング勢が追い風に苦しむ展開。丸山は１２８メートルを飛び、飛型点を含めて７位につけた。逆転を目指した２回目は１２５メートルと距離を伸ばせなかった。８