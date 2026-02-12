◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子５００メートルが行われ、世界記録保持者のフェムケ・コク（オランダ）が３６秒４９の五輪新記録で金メダルに輝いた。ユタ・レールダム（オランダ）が３７秒１５で銀、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルだった。表彰台には１０日の１０００メートルと同じ３人が並んだ。１０００メーートルではレールダムが