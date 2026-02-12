◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個ラージヒル（１５日、イタリア・ミラノ） 新種目に丸山希（北野建設）、伊藤有希（土屋ホーム）、勢藤優花（オカモトグループ）、高梨沙羅（クラレ）が出場したがメダルは取れなかった。最上位は丸山の８位。伊藤が１４位、勢藤が１５位、高梨が１６位だった。１回目を終えて丸山が１２８メートルで７位、伊藤が１１９メートルで８位、勢藤は１１５・５メ