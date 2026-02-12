乃木坂46川〓桜（22）がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート競技に臨む選手たちにエールを送り、注目するポイントを語った。自身もフィギュア歴10年で、氷上での経験がアイドル活動にも生きているという。今大会日本が銀メダルとなった団体戦を振り返って「団体戦の雰囲気がすごく好きなんです。みんなライバルなのに、お互い泣いて喜んだりしているのを見られるのが、団体戦の良さだな