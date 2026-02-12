ミラノ・コルティナ五輪で中国の金メダルがない状況が続いている。隣国の日本や韓国に劣る成績を中国メディアが嘆いている。日本は、スノーボードビッグエアで木村葵来（きら＝ムラサキスポーツ）と村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）、同ハープパイプ（ＨＰ）男子で戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得。韓国は、女子ＨＰチェ・ガオンが金メダリストになった。そんな中、韓国メディア「ネイトニュース」は、中国メディア