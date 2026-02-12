大阪・道頓堀で少年3人が刃物で刺され死傷した事件で、警察は21歳の男を逮捕しました。男は「ナイフで威嚇するつもりだった」と容疑を一部否認しています。きのう午前0時前、大阪・ミナミの道頓堀にあるビルの1階で、男が17歳の少年3人を刃物で刺し逃走。このうち、奈良県田原本町の会社員・鎌田隆之亮さん（17）が胸など複数か所を刺されて死亡。1人が意識不明の重体で、もう1人も内臓を損傷していて病院で治療を受けています。亡