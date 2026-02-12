河〓直美監督（56）が、公開中の4年ぶりの新作映画「たしかにあった幻」で日本の社会に課題を投げかけた。神戸の臓器移植センターで働くフランス人女性医師が小児移植医療を促進しようと、脳死したドナーからの心臓移植を待つ子供と家族の声を聞き、日本人医師と議論しても、欧米と異なる死生観、倫理観の壁から時に衝突し、苦悩する姿を描いた。臓器移植が進まない日本の現状を踏まえ、同監督は「課題にメスを入れず、議論しない