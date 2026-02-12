「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）日本勢がここまでのジャンプ競技で、初めてメダルを逃した。ノーマルヒル銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝が８位入賞。４大会連続出場の伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝は１４位、３大会連続出場の勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝は１５位、４大会連続出場で、団体銅メダルメンバーの高